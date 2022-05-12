شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى صلاح: الناس شتمتنى بسبب دورى فى "يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل قسم الفن باليوم السابع بنجاح مسلسل "يوتيرن"، من خلال ندوة فنية حضرها صناع العمل، حيث تواجدت النجمة ريهام حجاج، والنجمة عبير صبرى، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والفنانات عبير منير ونانسى صلاح وسامية عاطف.

وعن دورها فى المسلسل قالت نانسى صلاح: "جاء ترشيحى من ريهام حجاج وسامح عبد العزيز وأيمن سلامة فى نفس الوقت وكانت بالنسبة لى مفاجأة، وهذه أول تجربة لى مع الأستاذ سامح عبد العزيز، وأضاف لى جدا جدا".

وأضافت: "الناس كرهتنى فى الشارع واتشتمت، وهذا نجاح للدور، وكنت أتقمص الشخصية فى حياتى لدرجة أنى كنت "بوقَّع" بين الناس زى "أميرة"، والشخصية ساعدتنى وجعلتنى جريئة فى الحياة على عكس الحقيقة.

وأكدت نانسى أن "يوتيرن" من أحلى وأفضل الأعمال التي قدمتها فى رمضان، وأنها تشرفت بالعمل مع هذا الكاست، وأصبحنا جميعا أصدقاء.