شكرا لقرائتكم خبر عن عبير منير: عبرت عن أمهات كثيرة فى مجتمعنا بـ"يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل قسم الفن باليوم السابع بنجاح مسلسل "يوتيرن"، من خلال ندوة فنية حضرها صناع العمل، حيث تواجدت النجمة ريهام حجاج، والنجمة عبير صبرى، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والفنانات عبير منير ونانسى صلاح وسامية عاطف.

وقالت الفنانة عبير منير إن الفنانة ريهام حجاج كانت تهتم بكل زملائها فى الكواليس إلى درجة "التدليل" وأكثر، نافية كل الاتهامات التي طالتها خلال السنوات الأخيرة.

وعن مشهدها مع كريم قاسم، خلال أحداث المسلسل، قالت إنها عبرت عن العديد من الأمهات فى المجتمع اللاتى يعانين من جحود الأبناء، مضيفة: "صورنا المشهد على مدار ساعتين، وكنت حابة المشهد جدا، وأبكى بالدموع لأنى شعرت للحظة أننى فى مكان هذه الأم التي يطردها ابنها من البيت ناكرا فضلها، واستقبلت العديد من الرسائل من أمهات عبروا عن خوفهم من هذا الموقف. وأود أن أشكر السيناريست أيمن سلامة لأنه كتب الدور بشكل رائع".