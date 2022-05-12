شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة وتطالب بالتحقيق بعد استشهادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التى اغتيلت غدرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملها الصحفى.

وقالت نقابة المهن التمثيلية خلال بيان لها: "تدين نقابة المهن التمثيلية وكل جمع فناني مصر الاعتداء الغاشم الذي راح ضحيته الإعلامية الكبيرة شيرين أبو عاقلة، التى وافتها المنية في ميدان العمل".

وتابع البيان: "ويضم فنانو مصر صوتهم إلى كل الأصوات الحرة بالوطن والعالم أجمع إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق لمقتل الصوت الفلسطيني الحر شيرين أبو عاقلة".

واستكمل البيان: "ويتقدم فنانو مصر بخالص التعازي للدولة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية التى تجرى فى عروقنا جميعا، عاشت الحرية عاشت فلسطين الشقيقة".



