شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تعلق على قرار توفيق عبد الحميد اعتزال الفن: بسبب ضغط التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة ريهام حجاج على إعلان الفنان الكبير توفيق عبد الحميد نيته الاعتزال نهائياً وذلك أثناء تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "يوتيرن" وهل أثر ذلك بالسلب على العمل؟ موضحة أن ذلك لم يؤثر تماماً على سيرعملية التصوير، وأنه أعلن ذلك بسبب ضغط التصوير في الأيام الأخيرة قبل العرض.

وأشارت ريهام حجاج خلال ندوة مسلسلها "يوتيرن" في الخليج 365 إلى:"احنا أول ما بنقرب ندخل شهر رمضان ويكون متبقى أيام على العرض، ويكون لدينا مشاهد متبقية من حلقات متفرقة سواء الحلقة الأولى والثانية والثالثة ومطلوب مخلصتش نقفل أول 10 حلقات ولذلك يكون الضغط علينا أكبر سواء في عدد المشاهد واللوكيشن والمواعيد".

وتابعت ريهام حجاج:"أضف علي ذلك صعوبة التصوير في شهر رمضان، وأستاذ توفيق عبد الحميد صحته تعبانة، وأما نلاقى الناس بتقول ان أستاذ توفيق اعتزل علشان المسلسل، طب ما هو معتزل بقاله 12 سنة بسبب مشاكله الصحية، وهو مازال تعبان حالياً، واحنا حاولنا بكل الطرق اننا نبقى معاه مش انه يبقى معانا، وهو كمان كان حابب طاقة الحب اللى في العمل.

وعاد الفنان الكبير توفيق عبد الحميد إلى الدراما في مسلسل "يوتيرن" بعد غياب 11 سنة وقدم خلال أحداث العمل شخصية والد ريهام حجاج، حيث وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو محكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن"

مسلسل "يوتيرن" عرض في شهر رمضان الماضى على أكثر من قناة، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.