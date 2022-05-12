كاظم الساهر يثير قلق جمهوره.. واجه صعوبة في المشي على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر وهو يواجه صعوبة في المشي ويشعر بالألم في رجله أثناء إحياء حفله الأخير في المملكة العربيّة السعوديّة.

وسرعان ما أثار انتشار هذا الفيديو قلق محبّي القيصر وتساءلوا عن حالة كاظم الساهر الصحيّة.

وتبيّن أن كاظم الساهر كان قد أعلن قبل شهرين عن إصابة رجله بكسر، وغنّى على المسرح في الولايات المتحدة الأميركية رغم إصابته، واعتذر آنذاك من الجمهور بالقول “عندي رجل مكسورة وأنا واقف بالعافية، سامحوني”.