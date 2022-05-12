تقديرًا لخدماته الوطنية.. الرئيس الأوكراني يُكرم الكلب “باترون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكلب البطل “باترون”، وهو من فصيلة “جاك راسل”، تقديراً لخدماته الوطنية في البلاد.

وأصبح الكلب “باترون” البالغ من العمر عامين ونصف العام، يمثل نقطة محورية ومهمة في أوكرانيا، ويعود الفضل لعمله مع فرق التخلص من الألغام والمفرقعات في مدينة تشيرنيهيف الشمالية، حيث نجح في الكشف عن العشرات منها منذ الغزو الروسي.

ومنح زيلينسكي الكلب “باترون” وصاحبه، ميهيلو إيلييف، ميدالية الدولة “للخدمة المتفانية” في حفل أقيم في كييف، حضره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان في زيارة إلى أوكرانيا.

وخلال تكريم الكلب، بدا أن ترودو يبحث في جيوبه عن الحلوى للكلب “باترون” من دون أن يجدها، وسط ضحكات الحضور.