بريتني سبيرز بصور عارية تماماً للمرّة الثالثة خلال أسبوع!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل ثلاثة أيام، صدمت النجمة بريتني سبيرز متابعيها على تطبيق انستغرام بنشر صورتها وهي عارية تماماً 6 مرّات على التوالي، وانطلقت بعدها موجة غضب عارمة بسبب تصرّفات الفنانة العالميّة.

ويبدو أن بريتني سبيرز قد تجاهلت الانتقادات، وعادت ونشرت صورها العارية مرّتين جديدتين، وهو الأمر الّذي أقلق محبّيها على صحّتها النفسيّة.

أمّا الطبّ النفسي فوصف بريتني سبيرز بأنّها “كبرت في السنّ لكنّها لم تنضج”، بسبب وصاية والدها عليها لمدّة 13 سنة، وأضاف “بريتني سبيرز تعيش مرحلة عمريّة سُلبت منها على مدى سنوات”.

يُذكر أن بريتني سبيرز كانت قد علّقت على الصور بالقول: “هذه الصور من المكسيك، قبل أن يكون هناك طفل في بطني. لماذا أبدو أصغر بـ10 أعوام؟”.