كل ما تريدون معرفته عن مسلسل “روز وليلى” لـ يسرا ونيللي كريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجتمع الممثلتين يسرا ونيللي كريم لأول مرة في عمل واحد، من خلال مسلسل “روز وليلى” خلال الفترة المقبلة.

ويمثل هذا الإعلان نبأ ساراً لعشاق الأعمال ذات الجودة والأداء العالي والقصص المحكمة، فيسرا ونيللي لا ترضيان سوى بنوعية المسلسلات التي تعرف بالتميز، وتحجز دائماً مكانها في الصف الأول بين جميع الأعمال الدرامية العربية.

وبدأت التحضيرات للمسلسل الذي سيعرض خلال 12 حلقة، عبر إحدى المنصات الرقمية، ويجمع نخبة من النجوم، وهو من تأليف الكاتب الإنجليزي الشهير كري كول، وإخراج البريطاني أديان شيرجولد، وهما اللذان قدما سابقاً عدداً من روائع الدراما العالمية.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا السوداء، وتمتلئ أحداثه بالعديد من مشاهد التشويق والمغامرة والأكشن، وتؤدي بطلتاه دور محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما بهدف كشف عملية احتيال محتملة لأحد المصارف الكبرى، ويقع على عاتقهما كشف هذه العملية، وكيفية التخطيط لها.

وضمن تدافع الأحداث، تجد هاتان المحققتان، اللتان تعانيان نقصاً كبيراً في الخبرة، نفسيهما أمام مواجهات غامضة تهدد حياتهما، لتتبدل مسارات الأحداث، وتتشابك الخيوط، وتسعيان بذات الوقت لحماية نفسيهما، وخلال كل هذه الأحداث ينكشف لهما العديد من الخيوط في طريقهما لحل القضية.

وسبق أن عبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع نيللي كريم، التي وصفتها بأنها واحدة من أهم فنانات جيلها، كما تعتبر هذه تجربة يسرا الأولى مع المسلسلات الدرامية القصيرة.

وخاضت يسرا أول تجربة درامية كوميدية خلال شهر رمضان الماضي، من خلال بطولة مسلسل “أحلام سعيدة”، رفقة غادة عادل، ومي كساب.

فيما لاتزال نيللي تنتظر استكمال تصوير مشاهدها في فيلم “السرب”، رفقة أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير وكريم فهمي، ويروي الفيلم قصة محاربة الجيش المصري لتنظيم داعش في ليبيا.

كما تم الاتفاق، مؤخراً، على ظهورها ببطولة الجزء الثاني من فيلم “كازبلانكا” مع أمير كرارة، وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، وإخراج بيتر ميمي.

وكانت نيللي كريم قد أثارت جدلاً كبيراً، بعد عرض مسلسلها الرمضاني “فاتن أمل حربي”، الذي تناول قانون الأحوال الشخصية في مصر.