هاندا أرتشيل تؤكد علاقتها العاطفية بـ كاهان يلدريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت في الفترة الماضية شائعة تكهنت بوجود علاقة عاطفية بين النجمة التركية هاندا أرتشيل والنجم كاهان يلدريم بعد فترة قصيرة من انفصالها عن الفنان كرم بورسين.

وقد شوهد الثنائي هاندا وكاهان وهما يستمتعان بسهرة ليلية في أحد النوادي وغادرا المكان سوياً في الفجر، حيث التقطتهما عدسات الكاميرات وأكّدت بأن هناك علاقة جديّة جديدة في حياة هاندا.

من ناحيتها أكدت النجمة التركية بأن هناك علاقة بينها وبين كاهان يلدريم وذلك خلال لقاء صحفي لها، وأجابت عند سؤالها عن العلاقة أن كل شيء على ما يرام.

أما عند سؤال الصحفيين لها حول حبيبها السابق كرم بورسين وإذا كانت علاقتهما وصداقتهما مستمرة أم لا، أجابت هاندا حول هذا الموضوع بقولها: “إنه سؤال لا داعي له هل ممكن ألّا نتكلم عن هذه الأشياء التي لا داعي لها”.

جدير بالذكر أنه هاندا أرتشيل اشتهرت الفترة الماضية بسبب مشاركتها في مسلسل “أنت أطرق بابي” مع كرم بورسين والذي حقق نجاحاً باهراً في الوطن العربي.

مسلسل “أنت أطرق بابي” عرض للمرة الأولى في 8 يوليو عام 2020، واسمه بالتركية: Sen çal Kapimi، وبالإنجليزية: You Knock on My Door هو مسلسل تركي كوميدي رومانسي تم إصداره في شهر يوليو عام 2020. يتم تسليط الضوء على الانجذاب بين الاثنين، إيدا وسيركان، اللذان يقومان بدور هاندا أرتشيل وكرم بورسين، ويشاركهما فريق العمل نسليهان يلدان، بيجي أونال، أفريم دوغان.