فائق حسن يتغزل بـ أصالة.. فماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الشاعر الغنائي فائق حسن رسالة حب وغزل لزوجته النجمة السورية أصالة ليهنئها على نفاذ تذاكر حفلها المقبل في الكويت.

ونشر فائق حسن صورة يعلن بها نفاذ تذاكر حفل أصالة المقبل في دولة الكويت والذي تشاركها فيه الغناء رحمة رياض، والمقرر إقامته الجمعة 13 مايو الجاري، وعلق عليها كاتباً: “أجمل الأمنيات، أنت استميحك عشقاً أقبل يديك وأجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي ياروعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة ياطعم المودة ورائحة الرضا اغرس في أرضك آلاف الابتهالات لأتقرب بك إليك، سبحان الذي أبدعك من رحيق الجمال وأضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني أصالة معنى وحقيقة”.

يذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما بشكل رسمي منتصف سبتمبر الماضي، وتبادلا الرسائل الرومانسية والعهود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مباركات وتهاني كبيرة من زملائها في الوسط الفني سواء في مصر أو الوطن العربي.

وكانت أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير 2020، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان بعد زواج دام 14 عاماً.

وكثيراً ما تتغزل أصالة نصري في زوجها أو العكس، بل وقدمت له أغنية بعنوان حنين، لتهديها إليه، بالإضافة إلى توجيه رسائل رومانسية إليه عبر حسابها على تطبيق إنستغرام.

وطرحت أصالة مؤخراً أغنية “تقول تبغاني” من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي، وأكدت أنها تحررت من القيود وغنتها بمنتهى الجرأة لتصل إلى سقف طموحها الفني في الأداء، وأنها تهديها إلى زوجها الشاعر فائق حسن.