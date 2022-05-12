رسميًا.. انفصال النجم التركي إبراهيم تشيليكول وزوجته ميهري موتلو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت تقارير تركية أن النجم الشهير، إبراهيم تشيليكول، قد انفصل بشكل رسمي عن زوجته ميهري موتلو، وذلك بعد خمس سنوات من زواجهما، الذي نتج عنه طفل واحد.

ورغم تدخل العديد من الأصدقاء والعائلة لعودة الثنائي الشهير عن قرار الانفصال، فإنهما كانا مصرين عليه وباتفاق مسبق حتى إنه تم الطلاق بجلسة واحدة فقط.

يشار إلى أن شائعات كثيرة خرجت منذ فترة حول انفصال الثنائي التركي، بعد أن قامت ميهري بإزالة جميع صورها التي تجمعها بزوجها إبراهيم، من حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام”.

ولكن إبراهيم قام بنفي هذه الشائعات حول انفصالهما، ونشر صورة تجمعه بزوجته ميهري، وعلّق عليها: “من خلال عيني الغالية”.

وكان إبراهيم وميهري قد تزوجا عام 2017، حيث أقاما حفلَيْ زفاف: أحدهما تقليدي وارتدى فيه بدلة وارتدت هي فستاناً أبيض اللون بتصميم كلاسيكي ناعم. أما الثاني، فتم في اليونان على الطريقة الإغريقية القديمة، وارتدى فيه العروسان ملابس تاريخية، ووضعا إكليلين من الزهور على رأسيهما، احتفالاً بالجذور اليونانية لوالدته وزوجته.

ورزق إبراهيم بابنه من ميهري خلال عام 2019، وكانا يعانيان مشاكل كثيرة، رغم أنهما حاولا إنقاذ زواجهما، لكنهما لم يستطيعا ذلك ووقع الانفصال بينهما في النهاية.

وإبراهيم تشيليكول هو فنان تركي من مواليد 14 فبراير 1982، بدأ حياته لعب كرة السلة، ودخل مجال عرض الأزياء لاحقاً بسبب وسامته، وبدأ حياته الفنية عام 2007 في فيلم “باتوراي”.

كما اشتهر تشيليكول من خلال فيلم “السلطان الفاتح”، كما شارك في عدد من المسلسلات، من بينها: “عفت” مع الممثلة دنيز شاكر، و”ردة فعل”، و”الرحمة”، وحقق نجاحاً لافتاً في مسلسل “حب أبيض وأسود”، الذي عرض عام 2017.