أديل بصور رومانسية مع حبيبها.. “وجدت الرفقة الجيدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة العالمية أديل الأنظار إليها في أحدث ظهور لها برفقة حبيبها الوكيل الرياضي الأميركي ريتش بول.

ونشرت أديل عبر حسابها بموقع وتطبيق إنستغرام صوراً لها مع ريتش بول لتنفي شائعات انفصالها بعد عدم تواجده وظهوره في احتفال عيد ميلادها والتي نشرت صوراً منه لم يؤثر على علاقتهما.

وظهرت أديل في الصور التي نشرتها في ساحة منزلها برفقة حبيبها، وصورة أخرى وهي تقبله بينما تظهر إحدى الصور يدها وهي تحمل ورقة صغيرة عادة ما يتم سحبها وهي ورقة حظ ومكتوب عليها :”وجدت الرفقة الجيدة”، كما نشرت عدة صور للحظات السعيدة والمرحة بينهما.

يشار إلى أن أديل ارتبط بريتش بول ف منتصف عام 2021، وريتش بول هو أحد أكبر الوكلاء الرياضيين في الدوري الأميركي للمحترفين، فهو وكيل كبار نجوم كرة السلة بما في ذلك ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس وبن سيمونز وجون وول، وتبلغ ثروته 46 مليون دولار (33.4 مليون جنيه إسترليني) وقد تفاوض على أكثر من مليار دولار في صفقات بارزة لعملائه خلال مسيرته المهنية.

في عام 2020، وضع في قائمة فوربس لأقوى 10 وكلاء رياضيين في العالم، حيث احتل المركز التاسع في القائمة، واحتل المرتبة الثانية عالمياً في كرة السلة. كما ظهر أيضاً في قائمة Ebony Power 100 لعام 2020، ريتش أيضاً هو مؤسس شركة Klutch Sports، وهي جزء من وكالة المواهب المتحدة (UTA)، التي قفزت 23 مركزاً في قائمة الوكالات الرياضية الأكثر قيمة في العالم خلال فترة خمس سنوات، بعد مشاركة بول، حيث يقود بول الآن القسم الرياضي في UTA.

نشأ ريتش بول في كليفلاند في شقة بغرفة نوم واحدة فوق متجر والده، وذهب إلى مدرسة ثانوية رومانية، وبعد أن جمع ثروته، اشترى ريتش لوالدته الراحلة سيارة مرسيدس وقام بشراء منزل لأخته.