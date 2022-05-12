لمحبي عاصي الحلاني.. استعدوا لجديده في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم اللبناني عاصي الحلاني استعداده لطرح أغنية جديدة نهاية مايو الحالي بعنوان “ضحكة حبيبي” وسيقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد.

وأغنية “ضحكة حبيبي”، هي من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان سليم سلامة، وستكون باللهجة اللبنانية، وقال إنه اختارها من بين عدة أغنيات أنجزها ستصدر تباعاً.

وقال الحلاني في تصريحات صحافية إنه انتهى من تسجيل أكثر أغنية من ألحانه ومن كلمات علي المولى، إضافة إلى ديو غنائي يجمعه مع الفنان عادل العراقي بعنوان “أربعين خمسين” من كلمات ضياء المالي وألحان العراقي وتوزيع طوني سابا.

على صعيد آخر، سيختتم عاصي الحلاني حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في السادس من أغسطس المقبل.