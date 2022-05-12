والدة آمبر هيرد باعتراف صادم عن التهم الموجهة إلى جوني ديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاتزال أخبار الممثل الأميركي الشهير جوني ديب، وزوجته الممثلة آمبر هيرد، تشغل الصحافة العالمية، ومواقع “السوشيال ميديا”، ومرتاديها الذين يتابعون أدق التفاصيل في محاكمتهما، التي يحاول خلالها كل من آمبر وديب إثبات أنه ضحية الآخر.

وفي آخرة المفاجآت التي لا تتوقف بهذه المحاكمة والمواقف المتعلقة بها، أثارت لبايج هيرد، والدة آمبر هيرد، جدلاً كبيراً، بكشفها أن فكرة التهم المتعلقة بالعنف الأسري التي وجهتها ابنتها لزوجها جوني ديب لم تكن فكرتها أساساً.

وحسبما نقلت صحيفة “ذا نيوز” الأميركية، فإن والدة آمبر أخبرت جوني ديب، خلال عدة رسائل قامت بإرسالها له، بأنّ ابنتها لم تطلب الحصول على أمر تقييديّ بحقّه عن طيب خاطر، وألقت باللوم على المحامين من كلا الطرفين، قائلةً: “المحامون من كلا الطرفين قاموا بذلك.. ليست آمبر، سمعت القصّة كاملة ولم تكن تريد ذلك.. المحامون أرادوا ذلك”.

ليرد جوني بالتساؤل حول الأسباب التي دفعت ابنتها للذهاب إلى المحكمة، مع صور تظهر تعرّضها للتعنيف، وأضاف: “هذه هي حياتي أيضاً، كيف سيراني أطفالي وأصدقاؤهم؟ أنا لا أستحقّ هذا، وهم لا يستحقّون هذا، خاصّة منها”.

لتؤكد الأم أنّ محاميتها “الغبيّة” أخبرتها بأنّ هذه الطريقة هي الوحيدة للحصول على مكان للعيش فيه خلال 30 يوماً، وذلك بقولها: “لم تكن هذه فكرتها وليست رغبتها، قيل لها إنّها ستُطرد في غضون 30 يوماً، إن لم تفعل ذلك”.

وأضافت، في مجموعة من الرسائل الصادرة منها، أنها لا تختلق الأعذار، وأن ابنتها لم تكن تريد أن تفعل ذلك، وقد شعرت بأنّها تخون حبّها الوحيد، كما طلبت – في رسالتها – من جوني ألّا يخبر هيرد بما قالته له، وإبقاء ذلك سرّاً بينهما، عندما ختمت الرسالة بالقول: “من فضلك لا تنقل هذا إذا تحدثت إلى آمبر مرة أخرى.. أنا أحبك يا بني”.

وفي تطورات القضية، كشفت تقارير صحافية عن أن النجمين جوني ديب وآمبر هيرد لن يحضرا المحكمة هذا الأسبوع، لمتابعة جلسات قضية التشهير التي رفعها جوني بحق آمبر.

وعزت هذه التقارير سبب غياب النجمين عن المحاكمة الأشهر، التي تجري حالياً، إلى انشغال القاضية بيني أزكاريت، التي تنظر في الشكاوى المتبادلة بينهما، بسبب حضورها أحد المؤتمرات، وأنها قررت تأجيل المحاكمة حتى تاريخ 16 مايو الحالي.