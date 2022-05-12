إلغاء الجزء الثاني من “كسر عضم”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “كسر عضم” عن رغبتها في تصوير جزءٍ ثانٍ منه، وذلك من خلال عبارةٍ كتبتها ضمن شارة الحلقة الأخيرة، قالت فيها: “إلى اللقاء في الجزء الثاني”، عادت مخرجة العمل رشا شربتجي لتؤكد إلغاء هذه الفكرة، من خلال منشورٍ لها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت رشا، في منشورها، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاكتفاء بجزء وحيد لـ”كسر عضم”، خشية التكرار والملل، ولضرورة وجوب العمل على أفكار جديدة ومشاريع مبتكرة.

كما أشارت المخرجة السورية، في بداية منشورها، إلى ما حصل عليه المسلسل من محبة ودعم كبيرين من قبل الجمهور للمسلسل ونجومه منذ بداية العرض وحتى نهايته، حيث قالت: “أعظم أنواع الحصاد هو حصاد المحبة بعد التعب، وقد التمسناها بشكل كبير من شغف جمهورنا الكريم الذي دعَمَنا منذ بداية التصوير وحتى نهاية العرض”، مضيفةً أن شركة “كلاكيت” قدمت كل الدعم لإنجاز هذا المسلسل.

وأوضحت رشا شربتجي أيضاً أنها تعكف حالياً على العمل على مشاريع جديدة، متمنيةً أن تلامس قلوب جمهورها، مرفقةً تلك التدوينة بصورةٍ تجمعها بكاتب المسلسل علي معين صالح.

وعلى الرغم من حماس الجمهور لوجود جزءٍ ثانٍ، فإن عدداً كبيراً منهم أيدها بشأن قرارها، معتبرين أنه قرار صائب خصوصاً مع انتهاء الأحداث.

وكان المسلسل قد لاقى نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في الموسم الرمضاني 2022، حيث تصدرت مشاهده ونجومه “الترند”، ولامس الكثير من مشاهده قلوب الجمهور، كما حققت بعض الشخصيات الواردة فيه شعبية كبيرة، مثل: “الحكم”، “أبو مريم/ هيثم”، “عبلة”، “علاء”، “مروان”، و”شمس”.

وتدور أحداث العمل الذي شارك في بطولته كاريس بشار، فايز قزق، نادين خوري، ندين تحسين بيك، وخالد القيش، وآخرون، حول حول تداعيات الحرب السورية وأثرها على الطبقات الاجتماعية، كذلك تم التركيز على فساد طبقة كبار المسؤولين وذوي النفوذ.

يُذكر أن العمل انتهى نهايةً جميلة، وهو الأمر الذي بررته رشا شربتجي بأنه جاء كذلك لأمنيتها أن تكون النهايات في الواقع هكذا أيضاً، لذلك أحبت أن تكون الخاتمة فيها “الأمل والحب والخير”.