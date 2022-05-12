باسل خياط نجم النسخة العربية من المسلسل التركي “ويبقى الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن المسلسل التركي “ويبقى الحب” سيكون هو التالي على قائمة المنتجين، الذين بدأوا إنتاج مسلسلات عربية مستنبطة من المسلسلات التركية، كما جرى في مسلسل “عروس إسطنبول”، و”في الأيام الجيدة والسيئة”.

وفي التفاصيل، أعلن أنه يجري التحضير حالياً لإنتاج نسخة عربية من المسلسل الناجح “ويبقى الحب”، وسيحمل اسم “ألف ليلة وليلة”، وهو الاسم الأصلي لمسلسل “ويبقى الحب” بنسخته التركية، إذ حمل اسم “Binbir Gece”، الذي يعني حرفياً “ألف ليلة وليلة”، إلا أنه حينما تمت دبلجته للغة العربية، تم إعطاؤه اسم “ويبقى الحب”.

ومن المتوقع أن يكون من بطولة سورية – لبنانية مشتركة، إذ سيلعب أدوار البطولة كل من الممثل السوري باسل خياط، والممثلة اللبنانية رزان جمال، والممثل اللبناني نيكولا معوض.

وسيجسد النجم السوري باسل خياط دور مدير شركة إنشاءات قاسٍ وناقمٍ على النساء، وهي الشخصية التي قدمها الفنان خالد أرغنش في النسخة التركية.

وكان هذا المسلسل، الذي عُرض على الشاشات لأول مرة عام 2006، قد لاقى نجاحاً كبيراً وقتها، بسبب قصته التي تدور حول أرملة شابة تدعى “شهرزاد”، تفقد زوجها في حادث سيارة، لتجد نفسها وحيدة برفقة طفلهما الصغير، الذي ترفض عائلة زوجها الثرية الاعتراف به، بسبب زواج ابنها بها دون موافقتها.

وبعد كل ذلك، تجد نفسها في معاناةٍ كبيرة، حينما تكتشف إصابة طفلها بسرطان الدم، وتضطر لاقتراض المال من أصدقائها، إلا أنها لا تتمكن من استكمال المبلغ المطلوب، لتقرر طلب المال من صاحب الشركة التي تعمل بها “أنور”، الذي يكون ناقمًا على النساء، لكنه يوافق على طلبها مقابل أن تمضي معه ليلة، فتوافق على أن يبقى سرًا بينهما، لكنهما في النهاية يقعان في الحب.

وعلى صعيد نشاطه الفني، فإن باسل خياط ينتظر حالياً بدء عرض مسلسله القصير “منعطف خطر”، الذي يتألف من 15 حلقة.

وتدور أحداث العمل الذي أخرجه السدير مسعود، في إطار من الجريمة والإثارة، حيث يجسد باسل خياط دور محقق يتولى التحقيق في جريمة قتل غريبة ومريبة.