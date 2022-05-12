نجوى كرم في موسم جدة.. نجمة افتتاح حفلات روتانا تكتسح تويتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفتتح النجمة اللبنانية نجوى كرم الحفلات التي تنظمها شركة “روتانا” ضمن فعاليات “موسم جدة” لصيف 2022 بدعم من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة “روتانا” عن الحفل من خلال صفحات الشركة الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، إذ يشارك الفنان الكويتي عبد الله الرويشد إلى جانب نجوى في إحياء السهرة المنتظرة يوم 20 أيار/مايو الجاري.

وقالت “روتانا” بمنشورها على السوشيل ميديا: “بداية الحفلات والطرب مع روتانا في موسم جدة سفير الاغنية الخليجية عبدالله الرويشد و شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم الجمعة ٢٠ مايو مسرح فندق هيلتون جدة قريب بتطرح التذاكر”.

وبعد الإعلان عن الحفل، تصدّرت نجوى كرم الترند على موقع “تويتر” مقتحمةً قائمة الأكثر تداولًا بالمركز الأوّل في المملكة العربية السعودية، وسط تفاعل كبير من المتابعين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وتولى هاس غدار إخراج الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب.