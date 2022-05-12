ريما يوسف بصورة جديدة ومُختلفة في “أحبّك رغماً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة الشابّة ريما يوسف أغنيتها المُصوّرة الجديدة بعنوان “أحبّك رغماً” بالتعاون مع شركة Universal Music MENA.

“أحبّك رغماً” أغنية رومنسيّة باللغة العربيّة الفصحى ومن نوع البوب، تقدمه ريما للمرّة الأولى. يُجسد موضوع الأغنية حالة الشخص الثائر الذي يُوظّف كل قوّته وطاقته ومشاعره للدفاع عن حبّه دون أيّة قيود وعلى الرغم من كلّ الظروف… وهي من كتابة حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، أمّا الميكس والماسترينغ فقد تمّ في إستوديو عمر صبّاغ في لبنان.

أرادت ريما يوسف من خلال هذه الأغنية أن تبثّ شعور الحبّ والطاقة الجميلة عند الجمهور لأنّ هذه المشاعر تقودهم للدفاع دائماً وبقوّة عن من يُحبّون “رغماً عن” الصعوبات والتحدّيات الموجودة.

تجدر الإشارة أنّ الأغنية صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في لبنان وتحديداً في فندق مهجور في قضاء عاليه، وذلك تحت إدارة المُخرج رامي نبها الذي قدّم ريما يوسف في هذا الكليب بصورة جديدة ومُختلفة جداً تعكس الجانب الآخر من شخصيّتها كمرأة قويّة وناضجة ومُغامرة ورومنسيّة في الوقت نفسه.

يُذكر أنّ أغنية “أحبّك رغماً” مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة ، والفيديو كليب على موقع قناة Universal Music MENA في موقع “يوتيوب”.