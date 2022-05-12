شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تطلق أغنيتها الجديدة "خطافة الرجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة أيتن عامر اليوم الخميس أغنيتها الجديدة "خطافة الرجالة"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان Niiis وتوزيع وميكس وماستر زووم وجيتار أحمد حسين وإيقاع ماجد الصواف.

وشاركت مؤخرًا الفنانة أيتن عامر في موسم رمضان بمسلسل "مكتوب عليا" وجسدت من خلاله شخصية "روقة" ابنة خالة بطل العمل الفنان أكرم حسني، و‏تحبه وتتمنى الزواج منه، ولكنه لا يشعر بحبها تجاهه، والمسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان. ويسجل "مكتوب عليا" الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل "الوصية"، الذي نافس في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته أحمد أمين وريم مصطفى وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى.



ايتن عامر بالاستوديو ايتن عامر بالاستوديو



ايتن عامر ايتن عامر