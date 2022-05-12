شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موسم ثالث من مسلسل "إلا أنا" خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة أروما للمنتج تامر مرتضى تقديم موسم ثالث من مسلسل "إلا أنا" وذلك بعد تحقيق الموسم الأول والثاني نجاحات مميزة بدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى تبنت المشروع وعرضته عبر قنواتها.

وما ساهم فى نجاح المشروع ما تم طرحه فيه من قضايا اجتماعية عديدة تخص المرأة، وتعمل الشركة حالياً على وضع الخطوط العريضة لشكل الجزء الثاني مع اقتراح أفكار للحكايات المقرر تقديمها قبل بدء التصوير.

وعرض الموسم الثانى من "إلا أنا" أواخر العام الماضي وتم تقديم 9 حكايات هي "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، إسلام جمال وأحمد بدير، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل، "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل.

إضافة إلى حكايات "ويبقى الأثر" بطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، و"طعم الدنيا" بطولة ايمان العاصى، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، نهال عنبر، "حلم حياتى" بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، تيام قمر، منة عرفة، و"تقلها دهب" بطولة هند عبد الحليم، هلا السعيد، سارة عبد الرحمن وحازم إيهاب.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC عام 2020 في 8 حكايات والثانى العام الماضى في 9 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.