شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام ويودع تامر حسنى بلاتوهات فيلمه الجديد "بحبك" لعرضه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النجم تامر حسنى على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "بحبك"، حيث يتبقى له مايقرب من 5 أيام وينتهى التصوير تماما، ويتجه تامر بعدها إلى غرفة المونتاج لوضع اللمسات النهائية للفيلم ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وطرح النجم تامر حسنى برومو مبدئى للفيلم خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وكان تامر حسنى قد أعلن عن الفيلم بنشر صور من الكواليس والتي جمعته بالنجمة هنا الزاهد وعلق:"دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقراً اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثي للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً".

وأضاف تامر: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط اني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة".