محمد صلاح .. النجم المصري يدخل لأول مرة قائمة فوربس دون 30 عاما

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 دقائق

انضم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، ومعه مجموعة من نجوم الرياضة حول العالم، إلى قائمة فوربس 2022 تحت 30 سنة في أوروبا، من فئة الرياضة والألعاب، والتي سلطت الضوء على الرياضيين واللاعبين ورجال الأعمال ومطوري ألعاب الفيديو.

تميز محمد صلاح – بأنه الرياضي الوحيد من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) – الذي وصل إلى النسخة السابعة من قائمة أوروبا.

يعتبر محمد صلاح هداف النادي الإنجليزي ليفربول، الأكثر تسجيلا على الإطلاق، في دوري أبطال أوروبا UEFA، وفي أكتوبر 2020، سجل صلاح هدفه رقم 100 مع النادي، ليصبح أسرع لاعب يفعل ذلك في تاريخ النادي في دوري الدرجة الأولى.

يقيم في المملكة المتحدة، ويبلغ من العمر 29 عامًا.

لعب مع ليفربول بموجب عقد مدته 5 سنوات يمتد حتى يونيو/حزيران 2023، وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها ضمن قائمة فوربس لأقل من 30 عامًا في أوروبا.

يذكر أنه خامس لاعب كرة قدم يتقاضى أعلى أجرًا في العالم، والأول عربيا، بإجمالي 41 مليون دولار.

كان من بين المرشحين إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لجائزة الفيفا لأفضل لاعب بالعالم.

يعرف عن صلاح أيضا اهتمامه بموضوع الرفق بالحيوان، وقد سبق أن تبرع في نوفمبر الماضي بقميص ليفربول الذي فاز فيه بالمباراة ضد فريق مانشستر يونايتد لبيعه فى مزاد مفتوح، وإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات الرفق بالحيوان فى مصر.

نجوم آخرون على القائمة

يشار إلى أن من بين الأعضاء الآخرين في قائمة فوربس للرياضة والألعاب في أوروبا تحت سن 30 عامًا، نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وسائق فيراري تشارلز لوكلير، ولاعب التنس البولندي إيغا شفيتشتيك، لوكا بفردمينغيس، وسائق الفورمولا ماكس فيرستابن.