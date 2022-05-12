شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى فى انتظار عرض فيلم "يوم 13" ومسلسل "آخر دور" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة دينا الشربينى عرض مسلسل وفيلم جديدين خلال الفترة المقبلة، وهما "آخر دور" المكون من 12 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، وفيلم "يوم 13" الذى انتهت دينا من تصويره منذ عامين وتم تأجيله، حيث يبدأ صناعه في عمليات الدعاية بطرح تيزر تشويقى على السوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة.

وانتهت دينا الشربينى من تصوير مسلسلها "آخر دور" قبل شهر رمضان الماضى مباشرة، وينتمي لنوعية الأعمال التشويقية الغامضة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي،

أما فيلم "يوم 13" فتدورأحداثه فى إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، ويشارك في بطولته أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

وقدمت دينا الشربينى في رمضان الماضى، مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

دينا الشربيني عرض لها قبل شهر رمضان فيلم "حامل اللقب" والذي يشارك في بطولته هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.



فيلم يوم 13