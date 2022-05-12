شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الشهرة وخطف الأضواء .. 10 آلاف دولار أجر هاريسون فورد فى "حرب النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الممثلين البارزين الذين ظهروا فى سلسلة حرب النجوم الشهيرة، لكن قد يكون النجم العالمى هاريسون فورد، أشهرهم، ومع ذلك لم يبدأ النجم فى السلسلة السينمائية على هذا النحو من الشهرة والنجومية.

فحسب ما نشره موقع cheatsheet، عندما عرض Star Wars: Episode IV: A New Hope لأول مرة فى عام 1977، لم يكن جميع أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين من النجوم الكبار بعد، وحصل "فورد" نفسه على 10آلاف دولار فقط، وهوأجرمنخفض حتى فى عام 1977.



هاريسون فورد في حرب النجوم

وقبل اختيارهاريسون فورد، لفيلم حرب النجوم، كان النجم العالمى حينها فى مرحلة مبكرة من مسيرته المهنية، وظهر فى أدوار صغيرة فى الأفلام والبرامج التلفزيونية قبل ظهوره فى فيلم American Graffiti، وهو الفيلم الثانى فى مسيرة المخرج جورج لوكاس، ويمر الوقت وبعد فترة قصيرة حصل "فورد" على دور فى فيلم The Conversation للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وكانت بدايته مع الشهرة عندما اختاره جورج لوكاس، لأداء "هان سولو" فى أول فيلم بعنوان حرب النجوم.

بعدها صعد الممثل سلم النجومية من بوابة سلسلة أفلام الخيال، وحصد نظير ظهوره فى النسخة السابعة The Force Awakens فى 2015 على أجر راوح بين 10 و20 مليون دولار، واليوم يمتلك الممثل والمنتج السينمائى الأمريكى صافى ثروة يُقدر بنحو 300 مليون دولار.