شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قصر المطربة أديل .. ثمنه 58 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع جاست جيرد قصر المطربة العالمية أديل والذي يبلغ قيمته الـ 58 مليون دولار، وهو القصر الذي اشترته من النجم سيلفستر ستالون في حي نورث بيفرلي بارك بلوس أنجلوس.

وفي صفقة مذهلة اشترت النجمة العالمية أديل قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم وأفادت تقارير بأن أديل اشترت القصرالواقع في بيفرلي هيلز مقابل 58 مليون دولار بعد أن فشل بيع العقار الفخم مقابل 110 ملايين دولار.

ووفقًا لمصادر TMZ، تم تصميم المنزل الذي تبلغ مساحته 18.587 قدمًا مربعًا من قبل ريتشارد لاندري ويقع في منطقة حراسة حصرية في نورث بيفرلي بارك ، ويضم ثماني غرف نوم و 12 حمامًا.

كان سيلفستر يعمل بجد لبيع القصر الضخم الذي اشتراه في التسعينيات، وأدرج في البداية المنزل الجميل مقابل 110 مليون دولار، لكن لم يكن هناك من يأخذونه في مايو، فخفض السعرإلى 85 مليون دولار.

قام أيقونة هوليود البالغ من العمر 75 عامًا ، والذي انتقل مع عائلته إلى فلوريدا، بإعادة إدراج العقار مقابل 85 مليون دولار في أغسطس ، وخفض السعر إلى 80 مليون دولار في أكتوبر، حتي انخفض السعر لأكثر من النصف وقامت أديل بشراءه.



قصر المطربة أديل



قصر آديل



قصر المطربة آديل



قصر آديل



قصر المطربة آديل



قصر المطربة آديل



قصر المطربة آديل



قصر آديل



قصر المطربة آديل



قصر آديل



قصر المطربة آديل



قصر آديل