كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 7 دقائق

رغم الأداء الباهت لفريق الشياطين الحمر، توج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو جهوده مع مانشستر يونايتد بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ37 عاما بذل قصارى جهده في الأسابيع الماضية، لمساعدة المان يونايتد على تحقيق نتائج إيجابية دون جدوى، رغم تسجيله العديد من الأهداف.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، ظهر الخميس، تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك رغم فشل المان يونايتد في ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما ابتعد عن المراكز الـ4 الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ونال رونالدو جائزة لاعب الشهر للمرة الثانية هذا الموسم، الذي شهد عودته لملعب أولد ترافورد بعد 12 عاما على رحيله.

وأشار الموقع الرسمي للبريميرليج إلى تتويج “الدون” بجائزة لاعب الشهر للمرة السادسة في مسيرته بالمسابقة، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجا بها على مدار التاريخ.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 5 أهداف خلال 360 دقيقة خاضها على مدار شهر أبريل/ نيسان الماضي.

يذكر أن رونالدو توج بجائزة لاعب الشهر للمرة الأولى هذا الموسم في سبتمبر/ أيلول الماضي.