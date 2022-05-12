ميسي يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم.. ماذا عن رونالدو؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2022 بحسب مجلة فوربس الأمريكية.

وكشفت مجلة “فوربس” الأمريكية في تقرير لها عن قائمة أغلى 10 رياضيين حصولاً على الأجر في العالم من كافة الألعاب وهي قائمة تصدرها ميسي نجم فريق العاصمة الفرنسية.

ويحصل ميسي على 130 مليون دولار أمريكي، مقسمة بين 75 مليون دولار كعائدات من أدائه على أرض الملعب، و55 مليون من عقود الرعاية وما يتحصل عليه من مواقع التواصل الاجتماعي خارج الملعب.

ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز، يحل ثانياً في تلك القائمة بإجمالي عائدات يبلغ 121.2 مليون دولار، 41 منها من راتبه كلاعب و80 من تعاقدات خارج الملعب مع شركات الرعاية ومواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة الأخرى.

كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وأفضل لاعبي العالم 5 مرات يحصل على 115 مليونا، 60 منها من عائدات داخل الملعب و55 من عائدات خارجه.

نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي جاء في المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغ 95 مليون دولار أمريكي، منها 70 من موقعه كلاعب و25 من عائدات خارج الملعب.

لاعب فريق السلة الأمريكي جولدن ستيت واريورز، ستيفن جوري حل خامسا بـ92.8 مليون دولار، 45.8 داخل الملعب و47 خارج الملعب.

لاعب فريق بروكلين الأمريكي لكرة السلة، يتواجد في المركز السادس بإجمالي راتب 92.1 مليون دولار، 42.1 كراتب للاعب، و50 مليون لعقود رعاية وأنشطة أخرى.

روجيه فيدرر أسطورة لعبة التنس السويسري يحل سابعاً في قائمة “فوربس” براتب 90.7 مليون كلها من عائدات متعلقة بتعاقدات خارج الملعب مقابل فقط نسبة 0.7 % من عمله كلاعب تنس.

ويأتي في المركز الثامن الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز بـ90 مليون دولار، كلها من عمله كملاكم باستثناء فقط 5 ملايين يتحصل عليها من تعاقدات خارج الحلبة.

لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي يتواجد تاسعاً بـ83.9 مليون دولار، 31.9 منها من العمل الرياضي و52 مليون من التعاقدات الأخرى.

وأخيراً يحل عاشراً اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو، لاعب فريق ميلواكي باكس الأمريكي براتب 80.9 مليون دولار، مقسمة بين 39.9 من راتبه كلاعب و41 مليون من تعاقداته الأخرى.