حقيقة وفاة الفنان ” أحمد ماهر “

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:51 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا حول وفاة الفنان المصري ” أحمد ماهر ” بعد صراع مع المرض .
وخرج نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات صحفية له لكشف حقيقة هذه الأخبار حيث أكد على أنها لا أساس لها من الصحة وما هي إلا شائعات مغرضة .
كما صرح الفنان ” محمد أحمد ماهر ” نجل أحمد ماهر بأن والده بخير وبصحة جيدة معربا عن استيائه وغضبه من تداول مثل تلك الأخبار .
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