فنانة شهيرة تطلب الزواج من أدهم نابلسي مقابل توبتها : ” إذا تزوجني بتحجب وبصلي وبتوب “

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المعنية بأخبار المشاهير مقطع فيديو للفنانة السورية ” إنجي خوري ” تعرض من خلاله الزواج على الفنان الأردني المعتزل ” أدهم نابلسي ” .

حيث أعربت إنجي خوري في حديثها عن رغبتها في الزواج من أدهم نابلسي وأنه في حال وافق على ذلك سوف تقوم بارتداء الحجاب وتعلن توبتها إلى الله وتبتعد عن هاتفها نهائيا .

فقالت إنجي خوري بمقطع الفيديو : ” إذا أدهم نابلسي يتجوزني أنا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التليفون حتى بس يتجوزني .. يقبرني ما أجمله ” .

وتابعت الممثلة السورية موجهة حديثها لأدهم نابلسي قائلة : ” بيقولوا إذا الشيخ اتزوج واحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة .. ما بدك تدخل الجنة ؟ .. بليز اتزوجني ” .