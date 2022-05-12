أنباء عن خطوبة ليلى أحمد زاهر من نجل فنان شهير

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:51 مساءً - ترددت شائعة خلال الساعات الماضية حول خطوبة الممثلة الشابة ” ليلى أحمد زاهر ” من ” أحمد كمال أبو رية ” نجل الفنان ” كمال أبو رية ” والفنانة ” ماجدة زكي ” .

ومن جانبها تجاهلت ليلى أحمد زاهر الرد على تلك الشائعة وكشف حقيقتها واكتفت بالترويج لفيلم والدها الفنان ” أحمد زاهر ” الذي يحمل إسم “فارس” .

والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 18 مايو الجاري ويشارك في بطولته شقيقتها ” ملك أحمد زاهر ” .. ويعد هذا الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لوالدها في السينما .

فنشرت ليلى أحمد زاهر صورة للأفيش الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” لا أستطيع الانتظار .. بحبكوا انتوا الاتنين ” .

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الممثلة ليلى أحمد زاهر لشائعات الارتباط والخطوبة فقد سبق وتم تداول شائعة خطوبتها من الممثل الشاب ” تيام مصطفى قمر ” .

ولكنها كانت قد خرجت لنفي الأمر تماما وهو ما قام به أيضا تيام مصطفى قمر وأكد الأخير في تصريحات له على أن ما يجمعهما هو علاقة صداقة قوية بدأت منذ طفولتهما ووصفها بأنها شقيقته الصغرى .