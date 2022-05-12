كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:51 مساءً - احتفلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” بعيد ميلاد نجلها (فاهد الهاجري) الذي يوافق 12 مايو في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر .
وتضمنت التغريدة مجموعة من الصور تجمع أحلام بنجلها وزوجها ” مبارك الهاجري ” .. وكتبت في تعليقها عليها ومعايدتها لفاهد : ” كل عام وانت نور عيوني وحبيبي وصديقي وولدي والسند ” .
وتابعت الفنانة الإماراتية : ” 12/5/2004 هو يوم ولادتك، يوم شكرت ربي على نعمة إسمها فاهد .. ولدي وأغلى إسم ينقال لي بصوتك أمي ” .
وأضافت : ” احبك يمه وجعلني اشوفك في أعلى المناصب .. ربي يحميك ويحرسك بعينه اللي لا تسهى ولا تنام لي ولأبوك واخواتك وجعلنا نذوق برك يا يمه يا حبيبي ” .
ولاقت تغريدة الفنانة أحلام تفاعلا من جانب المتابعين الذين أثنوا على وسامة ” فاهد الهاجري ” متمنيين له دوام العمر والصحة وأعواما مليئة بالتوفيق والنجاح .
كانت هذه تفاصيل خبر وسامة نجل أحلام ” فاهد ” تخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور له بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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