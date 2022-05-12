وسامة نجل أحلام ” فاهد ” تخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور له بمناسبة عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:51 مساءً - احتفلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” بعيد ميلاد نجلها (فاهد الهاجري) الذي يوافق 12 مايو في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر .

وتضمنت التغريدة مجموعة من الصور تجمع أحلام بنجلها وزوجها ” مبارك الهاجري ” .. وكتبت في تعليقها عليها ومعايدتها لفاهد : ” كل عام وانت نور عيوني وحبيبي وصديقي وولدي والسند ” .

وتابعت الفنانة الإماراتية : ” 12/5/2004 هو يوم ولادتك، يوم شكرت ربي على نعمة إسمها فاهد .. ولدي وأغلى إسم ينقال لي بصوتك أمي ” .

وأضافت : ” احبك يمه وجعلني اشوفك في أعلى المناصب .. ربي يحميك ويحرسك بعينه اللي لا تسهى ولا تنام لي ولأبوك واخواتك وجعلنا نذوق برك يا يمه يا حبيبي ” .

ولاقت تغريدة الفنانة أحلام تفاعلا من جانب المتابعين الذين أثنوا على وسامة ” فاهد الهاجري ” متمنيين له دوام العمر والصحة وأعواما مليئة بالتوفيق والنجاح .