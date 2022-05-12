شكرا لقرائتكم خبر عن "مسار إجبارى" يستعد لإحياء حفل فى ألمانيا يونيو المقبل ضمن جولة أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق "مسار إجبارى" الغنائى، أنهم يستعدون فى الوقت الحالى لإحياء حفل غنائى فى ألمانيا، حيث نشر الفريق بوستر الحفل من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه، "لكل جمهور فريق مسار إجبارى فى ألمانيا جايين لكن ضمن جولتنا فى أوروبا.. برلين 3/6/2022".

يأتي هذا فيما أطلق فريق مسار إجبارى، أجدد أعماله الغنائية "نص الحاجات"، مطلع شهر مايو الجارى، بشكل فيديو كليب مصور تمهيدا لصدور ألبومها الجديد، وتعد الأغنية أولى أغنيات ألبوم مسار إجبارى الرابع، والذى يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"، ويستعد لإطلاق أغانيه فرادى، بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجارى، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيرى وألحان هانى الدقاق وتوزيع الفرقة.



مسار اجبارى يعلن عن حفله فى ألمانيا

واحتفل فريق مسار إجبارى، بإطلاق أول إصدارات الألبوم الجديد بحفل غنائى ضخم فى الإسكندرية مساء الجمعة الماضى، فى مستهل جولة حفلاته الغنائية فى موسم الصيف.

وتعيد "نص الحاجات" التعاون بين الشاعر محمد البحيرى ومسار إجبارى بعد أغنية "حد تايه" التى ظهرت منذ عامين خلال جائحة كورونا، كما يأتى ألبوم مسار المنتظر بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور آخر ألبومات الفرقة "الألبوم".