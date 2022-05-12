شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عيد ميلادها.. أديل ترد على شائعات الانفصال بصور رومانسية مع حبيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة العالمية أديل، احتفالها بمناسبة عيد ميلادها مع حبيبها، كما أنها استغلت الفرصة لنفى شائعات انفصالهما، فبعد مرور قرابة أسبوع على تاريخ عيد ميلادها، كشفت المغنية العالمية عن صور برفقة حبيبها من خلال حسابها الشخصى على موقع "انستجرام".

ونشرت Adele، صورها برفقة حبيبها ريتش بول، بعدما انتشرت أخبار تفيد بأن الثنائى انفصل بعد ظهورها فى احتفالات عيد ميلادها بدونه، وظهرت "أديل"، فى إحدى الصور وهى فى حديقة المنزل برفقة حبيبها، وصورة أخرى وهى تقبله بينما تظهر إحدى الصور يدها وهى تحمل ورقة صغيرة عادة ما يتم سحبها وهى ورقة حظ مكتوب عليها: "لقد وجدتِ الرفقة الجيدة".



أديل برفقة حبيبها

وكانت أديل، نشرت صورتين لها – في وقت سابق - بدون مكياج، مرتدية فستاناً أسود، وعلقت عليها بمناسبة عيد ميلادها: "لا أصدّق كيف يمكن لسنة واحدة أن تغيّر كل شيء، اذا استمر الوقت بشفائى من الجروح، فلا أستطيع الإنتظار حتى أصل لعمر الستين! أنا أسعد من أى وقت مضى!".

وارتدت النجمة العالمية أديل، مجوهرات بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترلينى خلال ظهورها فى برنامج تلفزيونى مع المذيع جراهام نورتون، وارتدت المغنية، التى تبلغ ثروتها الصافية 162 مليون جنيه إسترليني، زوجًا من الأقراط عيار 22 قيراطًا بينما جلست للدردشة مع جراهام ، 58 عامًا وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.



أديل تشارك الجمهور صورة من رسالة خاصة بها



اديل فى مطعم مع حبيبها

‫تضمنت مجموعة Jessica McCormack الماسية أيضًا أقراطًا دائرية، بوزن 2 و4 و5 قيراط، بالإضافة إلى ثلاثة عقود، واختارت أديل أيضًا قلادة عيار 1.5 قيراط واثنين من 3 قيراط، بالإضافة إلى سوار من الماس والذهب الأصفر من خمسة صفوف.

‫وهذه الأقراط وحدها من شأنها أن تكلف النجمة مبلغًا ضخمًا قدره 550.000 جنيه إسترلينى - مع وصول القلادة إلى 160.000 جنيه إسترلينى لكل منها، وقدرت تقارير إعلامية أن الخاتم الماسى الضخم، الذى يتميز بقطع ماسة بيضاوية مذهلة، يمكن أن تبلغ قيمته 740 ألف جنيه إسترليني.



اديل فى نزهة مع حبيبها