فائق حسن يغازل أصالة بـ”رسالة رومانسية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:24 مساءً - منذ 37 دقيقة

عبّر الشاعر العراقي فائق حسن عن حبه الشديد لزوجته المطربة السورية أصالة، برسالة رقيقة.

وهنأ فائق حسن زوجته بنفاد تذاكر حفلها المقبل في الكويت، بنشر صورة الملصق الدعائي لحفلها الذي تشاركها فيه الفنانة رحمة رياض، يوم الجمعة 13 مايو/ أيار.

وكتب: “أجمل الأمنيات أنت.. استميحك عشقا أقبل يديك واجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي، ياروعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة، ياطعم المودة ورائحة الرضا، اغرس في أرضك آلاف الابتهالات لأتقرب بك إليك سبحان الذي أبدعك من رحيق الجمال، وأضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني أصالة معنى وحقيقة”.

وأعلن الثنائي أصالة وفائق حسن زواجهما بشكل رسمي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت أصالة طرحت مؤخرا أغنية “تقول تبغاني” من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي، وأهدت هذه الأغنية لزوجها.