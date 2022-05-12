بايرن ميونيخ يقتحم سباق ضم النجم بوغبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:24 مساءً - منذ 40 دقيقة

مع اقتراب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا على مغادرة ملعب أولد ترافورد فور انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في يونيو/ حزيران المقبل.

ولم يستطع بوجبا التوصل لاتفاق مع المان يونايتد بشأن تجديد عقده، حيث بدا الأخير راغبا في التخلص منه بسبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الأخيرة.

في الوقت ذاته، كشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية عن تلقي بوجبا عرضا مفاجئا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

ويبدو أن بطل البوندسليجا يرغب في التحرك نحو بوجبا، لضمه في صفقة مجانية هذا الصيف، لتعزيز خط وسط الفريق.

ورغم امتلاك البايرن الثنائي الألماني ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش، إلا أن المسؤولين يخططون لجلب لاعب وسط جديد، تحسبا للرحيل المحتمل للفرنسي كورينتين توليسو والإسباني مارك روكا.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب الدولي الفرنسي من العودة إلى بلاده من بوابة نادي باريس سان جيرمان، الذي على ما يبدو أنه قطع شوطا طويلا في إنجاز الصفقة.

كما أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه أيضا باستعادة لاعبه السابق، الذي لمع بين صفوفه لمدة 4 سنوات حتى رحيله للشياطين الحمر عام 2016.