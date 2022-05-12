ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي : ” محدش هيجيبلي جلطة غير ده “

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 01:05 مساءً - شاركت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمقطع فيديو مازحت من خلاله زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” . وتضمن الفيديو ظهور أحمد العوضي جالسا في أحد الأماكن العامة وفي الخلفية أرفق بمقطع صوتي يقول : ” وحياة النبي محمد ده اللي هيجيبلي جلطة .. محدش هيجيبلي جلطة غير ده ” . وقامت ياسمين عبد العزيز في تعليقها على مقطع الفيديو بالإشارة إلى زوجها أحمد العوضي الذي رد في تعليق له بعدد من الإيموجي الضاحكة .

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