كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 01:05 مساءً - تباهت الفاشينيستا اللبنانية المقيمة في دبي، يمنى خوري الشهيرة بـاسم “الدكتورة يومي“، بسيارتها الجديدة من موديل مرسيدس ”جي كلاس“.

وظهرت الدكتورة يومي، عبر صور ومقطع فيديو نشرتهم عبر حسابها على انستغرام، وهي تلتقط صور لها امام سيارتها الجديدة بفستان مثير.

واكتفت يومي بالتعليق على تلقيها الهدية عبر حسابها في تطبيق ”إنستغرام“ بالقول: ”لم أكن مستعدة لمثل هذه الهدية“.

بينما كتبت في تعليق اخر على مقطع فيديو: “

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة يومي تتباهي بتلقيها سيارة “جي كلاس” هدية!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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