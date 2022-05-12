طلال مارديني يهاجم أحد الكتّاب.. “تركني بحالي حتى ما يطلع حليب النّور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم الفنان السوري طلال مارديني مواطنه الكاتب عدنان العودة إثر سخريته اللاذعة منه، بعدما شبّه الأخير مرحلة تراجع الدراما السورية بمرحلة “طلال مارديني” في منشور حذفه لاحقاً.

وقال مارديني من خلال حسابه في موقع “فيسبوك”: “يا حبيبي يا شاعر يا كاتب يا سكّير يا متسكع الدنيا مقامات ولازم تعرف انه كل شي عند الله مكتوب”. وأضاف: “إذا كان هاد زمني متل ما اتفضلت ومو زمنك بيكون الله هيك راد مو أنا وبيجوز لأن الله بيعطي الناس المنيحة انت خليك بالكاس تبعك وتركني بحالي حتى ما يطلع حليب النّور”.

واختتم طلال مارديني منشوره قائلاً: “عفكرة أنا كنت بحترمك بس انت عم تقلّل من احترامك وشكراً”.