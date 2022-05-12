أصالة توجه رسالة إلى جمهورها.. “لنعيش كلنا بسلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة أصالة عبر حسابها الخاص في “تويتر” تغريدة وجّهت من خلالها رسالة أمل وحياة الى جمهورها إذ دعتهم فيها لأن يتمسكوا بالأحلام وأن يستعينوا ببعضهم للمساعدة.

وقالت أصالة في تغريدتها: “صباح الخير على الطّيبين الّلي بيعرفوا إنّه الأمل بالحياة والنّاس دائماً موجود… والخوف منّهم بيخلق فينا ومنّا… صباح نحقّق فيه جزء من الأحلام نطلب فيه ناس تعينّنا عليه ونحنا نعينهم لنعيش كلنا بسلام”.

يُذكر أن أصالة تواصل العمل على أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقالت أصالة في لقاء على هامش حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية، إن ألبومها الجديد سيتضمن عدداً كبيراً من الأغنيات المصرية، بالإضافة إلى أغنيتين لبنانيتين، خاصة أنها طرحت أخيراً ألبوماً خليجياً بعنوان “لا تشكو الناس”.