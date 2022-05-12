طارق لطفي.. “شخصية خلدون في جزيرة غمام أصابتني بالمرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، تحدث الفنان طارق لطفي عن كواليس التحضير لشخصية “خلدون” التي قدمها في مسلسل “جزيرة غمام” وكيف وصل لشكل الشخصية وطبقة الصوت.

وقال طارق: “في البداية جربنا أكثر من شكل، واتفقنا أن “خلدون” يجمع كل شيء في شكله، أول شيء أن يكون بـ”قُصة” يتم تسريحها إلى الأمام وفي نفس الوقت الشارب مبروم إلى أعلى وهذا مقصود التناقض في شخصيته، التاتوهات المرسومة على وجهه هي رموز سحرية، هو شخص يحب الأناقة رغم الوضع الذي يعيش فيه فنراه يهتم بشعره وتهذيب لحيته، لديه ثبات انفعالي في أي موقف وليس لديه أي أخلاقيات وسريع التلون حتى حركته أحياناً يسير بحده وأحياناً بنعومة”.

وعن صوت “خلدون” المميز قال: “كان لابد أن يكون لـ”خلدون” طبقة صوت خاصة وتكون طبيعية عندما يسمعها الجمهور، ومع اللهجة الصعيدي كانت الطبقة التي تحدث بها “خلدون” هي المناسبة مضيفاً “معرفش إزاي بس ربنا كرم هي بتحتاج تدريب لكن أصابتني بالتهاب في الأحبال الصوتية وحتى الآن صوتي مشروخ”.

وأكمل: “جلدون ليس إنسانا، عبد الرحيم كمال لديه ميزة مهمة عندما يكتب دور شر يكتبه إنه إنسان لديه جزء خير والجزء الأكبر شر، لذا يصنف شرير، لكن “خلدون” لا يوجد به أي جزء إنساني أنا أراه رمزاً للشر ليس لديه لحظة مشاعر سواء مع “العايقة” أو مع أي شخص، الدور كان صعباً لأن خيالي هو من سيبني الشخصية لا يوجد أي مرجع، في البداية فكرت في الشكل ثم الصوت وبعدها جاءت الشخصية”.

المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال، بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي مع ظهور خاص للنجمين وفاء عامر وعبد العزيز مخيون.