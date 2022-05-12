راغب علامة يُعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره.. “تشبه قلبه وتاريخه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم اللبناني راغب علامة أن أغنيته الجديدة باللهجة المصرية والتي تحمل عنوان ” تعاليلي” أصبحت جاهزة للصدور.

وقال راغب في حديث لبرنامج “MBC Trending”: “الأغنية تشبهني وتشبه قلب وتاريخ راغب علامة وأعرف ان الشباب والصبايا سيحبون موضوع الأغنية التي ستطرح خلال أسبوعين على الأكثر”.

وأكد راغب أن جمهوره سيكون على موعد مع عدد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة حيث لفت إلى أنه يحضر مجموعة من الأغاني بلهجات مصرية ولبنانية وخليجية.

وأوضح راغب ان جدول أعمال الصيف مزدحم بالحفلات والمناسبات حيث سيحيي عدد من الحفلات في أماكن مختلفة في الوطن العربي والعالم.

يذكر أن راغب علامة كان قد أطلق مؤخراً أغنية “ممكن أزعلك” وهي من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدخت خميس بينما الفيديو كليب من إخراج شريف صبري وحققت الأغنية مايزيد عن عشرة ملايين مشاهدة منذ طرحها في شباط / فبراير الماضي.