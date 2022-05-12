بمقطع فيديو.. شريهان تذكّر جمهورها بمسرحية “كوكو شانيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت الفنانة المصرية شريهان ذكريات أحدث أعمالها المسرحية الذي يحمل اسم “كوكو شانيل”، والتي عادت به إلى جمهورها وخشبة المسرح بعد غياب دام لأكثر من 20 عامًا.

وحرصت شريهان على تذكير جمهورها بتألقها على خشبة المسرح حيث أعادت نشر البرومو الخاص بالعمل المسرحي عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، وعلقت قائلة.. “المسرح”.

وكانت مسرحية “كوكو شانيل” عرضت عبر إحدى المنصات الإلكترونية العام الماضي بالتزامن مع عيد الأضحى الماضي وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج “العدل جروب”.

وتتناول المسرحية التي تعود بها شريهان للشاشة بعد غياب دام نحو 18 عامًا، قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء، وتتضمن عروضًا استعراضية وأغنيات متنوعة، وتم تصويرها للتلفزيون في عام 2019. وكان من المتوقع عرضها في بداية العام الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون عرضها.

وأعلنت شريهان انتهاء عقدها مع شركة “العدل جروب”، وعدم تقديم أي عروض أخرى من التي تعاقدت عليها مع شركة العدل خلال عام 2017، حيث تم الإعلان عن تقديم شريهان 13 عرضًا مسرحياً عن شخصيات نسائية مؤثرة، على غرار مارلين مونرو ورابعة العدوية وماري كوين وكوكو شانيل وكليوباترا، لكنها صورت مسرحية واحدة، وهي “كوكو شانيل”.