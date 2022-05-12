شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست أيمن سلامة: ريهام حجاج تتعرض لحرب.. وكتبت "يوتيرن" خصيصا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست أيمن سلامة: "إن مسلسل يوتيرن مكتوب خصيصا للفنانة ريهام حجاج، وهذا شيء لا نخفيه، وهذه ثانى تجربة تجمعنى بها، وحاولت أن أقدمها بشكل مختلف، فكانت فى (لما كنا صغيرين) تلعب دور الشريرة، أما فى يوتيرن، فتلعب دور الطيبة".

وعن تدخلها فى السيناريو، رد أيمن سلامة: "كنت أكتب حلقات المسلسل وأذهب بها إلى المخرج سامح عبد العزيز، وتنتهى الجلسة ببعض الملحوظات والتعديلات، ثم إرسال الحلقات إلى شركة الإنتاج، التي ترسلها بدورها إلى الممثلين، وأود أن أفاجئكم، بأن أحيانا كانت تصل الحلقات إلى ريهام حجاج متأخرة، بعد أن تصل إلى كل زملائها، فلا صحة لكل هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة، وما تتعرض له ريهام حجاج (حرب)".

واختتم أيمن سلامة: "سعيد جدا بالتجربة والتعاون الأول مع الأستاذ سامح عبد العزيز بعد محاولات عديدة أن يجمعنا عمل سويًا، وبعد (يوتيرن) اكتسبت صديقا جديدا وفنانا كبيرا".