شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج ترد لأول مرة على الهجوم عليها: اتعودت وما بقاش فارق معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل قسم الفن باليوم السابع، بنجاح مسلسل "يوتيرن"، من خلال ندوة فنية حضرها صناع العمل، حيث تواجدت النجمة ريهام حجاج، والنجمة عبير صبرى، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والفنانات عبير منير ونانسى صلاح وسامية عاطف.

وردت النجمة ريهام حجاج لأول مرة على الأصوات التي تهاجمها مع طرحها أي عمل فنى حتى قبل عرضه، وكان آخرها الذى تزامن مع عرض مسلسلها "يوتيرن" الذى خاضت به السباق الرمضانى المقبل.

وقالت ريهام حجاج فى تصريح لـ"الخليج 365:" أنا أقابل هجوما عنيفا منذ 4 سنوات وبالتحديد منذ أن تزوجت، وخلاص اتعودت ومبقاش فارق معايا، وبالنظر إلى تاريخى الفني أراه حافلا بالعلامات المهمة مع أكبر المخرجين فى مصر، ولم ألعب البطولة مباشرة بل بعد سنتين من عملى بالتمثيل، والسنة دى كسرنا الدنيا بــ"يوتيرن".

وأضافت ريهام حجاج: "أنا راضية عن أعمالى ولا أشعر بالتقصير، وأقول للناس ربنا سبحانه وتعالى يرزق الإنسان، فلماذا يحاسبنى الناس بدون سبب، لأننى "بشتغل" قائلين: "ليه دي بتشتغل"، هذا خطأ، فى النهاية لدي 30 عملًا فنيًا معظمهم قبل زواجى.

من جانبها دعمت الفنانة عبير صبرى زميلتها ريهام حجاج قائلة: "ليس من الضرورى أن يبدأ الممثل صغيرًا بمشهد أو مشهدين حتى يلعب دور البطولة، فلكل فنان تجربته ورحلته، فهناك ممثل يتطور مع كل عمل جديد، وآخر لا يتطور أبدًا ، أما عن ريهام حجاج فتدرجت فى الأدوار وتطورت حتى وصلت للبطولة".

































































































































