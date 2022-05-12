شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تلعب دور البطولة فى فيلم الأنيميشن الموسيقي Melody والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن قيام النجمة العالمية كاتي بيري بلعب دور البطولة في فيلم الأنيميشن الموسيقي Melody، وهو من إخراج كريس كولومبوس وجيرمى زاك وهو الفيلم الذي لا يزال فريقه يعملون على تفاصيله النهائية.

وفي سياق متصل لم تعد كاتي بيري مضطرة لدفع 2.8 مليون دولار لمغني الراب الذي اتهمها بسرقة جزء من إحدى أغانيه لأغنيتها الضخمة ، Dark Horse عام 2013، فبعد معركة قانونية مطولة ، قررت محكمة استئناف فيدرالية أن نجمة البوب ​​الأمريكية وفريقها ليسوا مسؤولين عن دفع المبلغ (حوالي 2.1 مليون جنيه إسترليني) لفنان الهيب هوب ، فليم ، واسمه الحقيقي ماركوس جراي.

وفي 2019 وافق قاضي محكمة في لوس أنجلوس على منح المغني تعويضاً يبلغ 2.8 مليون دولار تدفعه المغنية والشركة المنتجة لألبومها الموسيقي، لكن الحكم ألغته محكمة أخرى في 2020، وفصلت في القضية بتبرئة كاتي من انتهاك أي حقوق موسيقية مستقلة.

وأخيراً أيدت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الأول، وحكمت بعدم أحقية جراي في الحصول على تعويضات مقابل دعوى انتهاك حقوق النشر، ورأت أن النمط الموسيقي المتنازع حوله يتكون من عناصر موسيقية تفتقر إلى الأصالة اللازمة لحماية حقوق النشر.