شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ ينضم إلى "شادر" ياسمين صبرى ووفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمود حافظ إلى فريق عمل مسلسل "الشادر"، من بطولة ياسمين صبرى، ووفاء عامر، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، حيث أعلن مخرجه عن نيته لانطلاق التصوير أول يونيو المقبل، وتجسد ياسمين صبرى ضمن أحداثه شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وتعود ياسمين إلى الدراما بمسلسل "الشادر" بعد غياب عامين، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

كان الفنان محمود حافظ قد حل ضيفاً على برنامج "لايت شو" الذى تقدم الإعلامية آية غريانى على قناة الحياة، وتحدث عن بدايته الفنية، مؤكداً على طموحه الكبير منذ الصغر ورغبته في أن يكون ممثل، وقال:" تربيت في مجتمع ريفى، وكان المعروف عندما يسأل المدرس التلاميذ نفسكوا تبقوا ايه فكان الكل يقول ضابط أو مهندس أو دكتور، بس أنا كنت بقول نفسى أكون ممثل".

وأضاف حافظ، أن إجابته بأمنيته أن يكون ممثل كانت تلقى سخرية زملائه وكذلك المدرسين، موضحاً: "ممكن زمايلى يضحكوا أو المدرسين يضحكوا عليا، بس أنا مكانش يفرق معايا كل دا، ومكنتش بسمح ان حد يكسرنى، لأن دا حلم وأنا اللى بحلم بيه، وبعمل علشان أحققه ومش فارق معايا الكلام دا، فكان عليا أن اثبت وجودى واثبت بالفعل".