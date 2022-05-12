شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار فى شهر و3 أيام لـ فيلم جيك جيلينهال Ambulance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Ambulance إلى 50 مليونا و 721 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 8 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم Ambulance بين 21 مليونًا و 721 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 29 مليونًا دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلم Ambulance حول اثنين من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف وتنقلب.

فيلم Ambulance من بطولة كل من جيك جيلينهال، يحيى عبد المتين الثاني، إيزا جونزاليس، جاريت ديلاهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل.

كما يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.