أقوياء الملاحظة سيعرفون من هذا الطفل: أصبح الآن من أهم النجوم الشباب على الساحة الفنّية ووالده فنان مصري شهير؟

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 05:43 صباحاً - من فترة لأخرى يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من صور نجوم الفن وهم أطفال صغار، وتزداد التعليقات على هذه الصور بشكل كبير، ويبدأ الكثيرون من محبيهم في نشر هذه الصور والتعليق عليها.

وكان آخر نجوم الفن الذي انتشرت له صورة في طفولته، الفنان الشاب “نور خالد النبوي“، الذي تداولت له صورة نادرة من مرحلة الطفوله ترجع لعام 2000، وهو لم يكمل عامه الثالث، وظهر النبوي في الصور وهو يضحك ويرتدي نظارة ضخمة

وتفاعل الكثير من المتابعين ومن أصدقاء الفنان الشاب مع الصورة المتداولة، وأكد عدد من محبي النبوي الصغير، أن ملامحه لم تتغير كثيرًا، وأنه مازال يتمتع بنفس الملامح والإبتسامة البريئة حتى الآن.

من هو نور النبوي؟

يعتبر نور هو الابن الأكبر للفنان خالد النبوي، من مواليد عام 1998، ويبلغ من العمر 24 عامًا، لديه شقيق توأم يدعى «كريم»، وشقيق أصغر يدعى «زياد»، درس اقتصاد على مدار عامين في فرنسا ولكنه لم يجد نفسه في الاقتصاد بسبب حبه للتمثيل، ليسافر بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التمثيل والإخراج.

وقال نور النبوي، في أحد البرامج التلفزيونية: «كنت أدرس اقتصاد في فرنسا على مدار عامين ولكني كنت أترك الجامعة وأذهب إلى السينما لمشاهدة أفلام، ومررت بحالة اكتئاب بسبب رغبتي في التمثيل، وأثناء رحلة مع عائلتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أقترح والدي أن أقدم أوراقي في الجامعة هناك وأبدأ في دراسة التمثيل والإخراج».

أعمال نور خالد النبوي:

شارك نور النبوي في عدد من الأعمال الفنية، أخرها مشاركته في سباق دراما رمضان 2022، من خلال مشاركته في مسلسل “راجعين يا هوى“، مع والده، وحقق نجاح كبير من خلال مشاركته المميزة، ولفت الأنظار في المشاهد التي قدمها في العمل.

لا يعتبر مسلسل «راجعين يا هوى»، هو بطاقة التعارف الأولى بين نور النبوي والجمهور، حيث خطف قلوب المشاهدين بأداء دور الضابط أحمد شوشة في مسلسل «الاختيار 2»، في سباق الدراما الرمضانية 2021، كما شارك في «مسلسل نقل عام»، للمخرج عادل أديب الذي عرض في يناير الماضي.

تعيين نور خالد النبوي سفيرًا للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد»

من ناحية أخرى، عينت الأمم المتحدة الفنان المصري الشاب نور النبوي سفيرا لمبادرة (شباب بلد)، وهي النسخة المصرية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited التي أطلقتها كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وأطلقت مبادرة «شباب بلد» بنجاح، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن خلال دوره الجديد، سيدعم نور النبوي عمل (شباب بلد) ويسلط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب واكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف وأيضا غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وقال نور النبوي سفير مبادرة «شباب بلد» للأمم المتحدة “أنا سعيد بتعييني سفيرًا لمبادرة (شباب بلد) للأمم المتحدة والتي تتيح الكثير من الفرص لتحقيق طموحات الشباب بما لديهم من قدرات وطاقات وتطلع للبحث عن فرص إثبات الذات».

وأضاف «لقد ساعدني اكتساب المهارات في سن صغيرة على فتح أبواب المستقبل أمامي. وأتمنى أن أقوم بدور ريادي في المبادرة وأن أساعد في تحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها لتحفيز الشباب في مصر على المشاركة الإيجابية».

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