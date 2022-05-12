نجلة خالد صالح “المحجبة” تخطف الأنظار في أول ظهور علني لها.. والجمهور: فولة واتقسمت نصين!

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 05:43 صباحاً - خطفت ابنة الفنان الراحل خالد صالح الأنظار بظهورها الأول بعد أن أصبحت شابة، وذلك أثناء احتفالها مؤخًا بتخرجها من الجامعة الألمانية، لينشر شقيقها الفنان أحمد خالد صالح عدة صور من هذه المناسبة السعيدة.

ابنة خالد صالح المحجبة أطلت في صور عدة مع شقيقها ووالدتهما الراحلة، وهم يحتفلون جميعاً بمناسبة تخرجها من الجامعة، وبدت السعادة واضحة للغاية عليهم ليعلق أحمد خالد صالح على اللقطات التي نشرها مع عائلته الصغيرة قائلاً: “من أسعد يوم في حياتي…تبارك الله”.

تفاعل متابعو الفنان الشاب أحمد خالد صالح مع صور تخرج شقيقته، حيث تهافت الجميع على المباركة لها إلى جانب الترحم على والدهما النجم الكبير الذي رحل عن عالمنا منذ سبع سنوات.

وكانت ابنة خالد صالح ظهرت معه منذ سنوات في صورة، إلا أنها كانت فتاة مراهقة في ذلك الوقت، ليسعد الجمهور بشدة بظهورها مجدداً ولكن هذه المرة بعد تخرجها من الجامعة.

وفاة شقيقة الفنان الراحل خالد صالح

من ناحية أخرى، أعلن أمس الفنان أحمد خالد صالح عن وفاة عمته، شقيقة والده الفنان الراحل خالد صالح، وذلك من خلال خاصية “ستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

أحمد خالد صالح يعلن وفاة عمته – عبر ستوري إنستجرام

وقال أحمد خالد صالح: “توفيت إلى رحمة الله عمتي حبيبتي إنسانية سيد صالح وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر إن شاء الله.. غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون”.

آخر أعمال أحمد خالد صالح

يُذكر ان الفنان احمد خالد صالح قد شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل “احلام سعيدة” مع الفنانة يسرا وغادة عادل ومي كساب، والذي عرضه علي عدد من القنوات الفضائية واشاد به الكثيرون. كما شارك الفنان في بطولة مسلسل “رانيا وسكينة” مع النجمتين الشابتين روبي ومي عمر.

هذا ويظهر أحمد خالد صالح، فى أحداث مسلسل “آخر دور” فى دور ضابط شرطة مع النجمة دينا الشربينى ويكون هناك كثير من المواقف بينهما وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق ومليء بالغموض، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة.

مسلسل”آخر دور” بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

هنادي مهنا تنعي عمة زوجها أحمد خالد صالح

من ناحية أخرى، نعت الفنانة هنادي مهنا، عمة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وشقيقة حماها النجم الكبير الراحل خالد صالح.

وكتبت هنادي، عبر “ستوري” حسابها بموقع “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمة زوجي / إنسانية سيد صالح.. وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر إن شاء الله.. غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين”.

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