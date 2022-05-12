شكرا لقرائتكم خبر عن تشانينج تاتوم وسلمى حايك يصوران Magic Mike 3 فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين تشانينج تاتوم وسلمى حايك وهما يصوران فيلم Magic Mike 3 في لندن في مطعم Amazonico بإنجلترا.

تشانينج تاتوم يعيد تمثيل دوره، مع عودة مخرج الفيلم الأصلى ستيفن سودربيرج لإخراج الجزء الجديد من الفيلم، والذى سيطرح تحت اسم Magic Mike’s Last Dance.

وقال تاتوم فى أحدث تصريحاته: "لا توجد كلمات توضح كم أنا متحمس لـ عودة العمل على سلسلة Magic Mike من جديد مع ستيفن وجريج وريد.

ومن جانبه قال المخرج ستيفن سودربيرج: "بمجرد أن رأيت ما فعله تشانينج وريد وفريق تصميم الرقص ماجيك مايك من جديد تأكدت بأنه علينا أن نصنع فيلمًا آخر، حيث يجب أن يتحقق حلم مايك لين بربط الناس من خلال الرقص".

وفي سياق متصل يعرض لتاتوم فيلم The Lost City of D، بطولة ساندرا بولوك والذى يتبع مؤلفة رومانسية التي تكتشف أن المدينة الخيالية المفترضة التي كتبت عنها حقيقية.